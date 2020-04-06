قرارات مهمة لـ "فيفا" خلال الـ 48 ساعة المقبلة

06 أبريل 2020 - 02:07 م

يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارات خلال الـ 48 ساعة المقبلة بشأن مواعيد نهاية الموسم الحالي وتمديد عقود اللاعبين، وفقا لما نشره موقع «ذي أثليتك».

وبحسب الموقع فإن «فيفا» سيصدر قرارات أكثر مرونة منها منح الاتحادات الأهلية حق تقرير موعد نهاية الموسم دون الالتزام بجدول زمني، وذلك بناء على حالة كل دولة وانتشار الفيروس بها.

وسيمدد الاتحاد مواعيد الانتقالات الصيفية القادمة مع منح الأندية حق تمديد عقود لاعبيها التي ستنتهي بنهاية يونيو 2020 حتى نهاية الموسم حال اتفاقهم مع اللاعبين.

وتتوقف المنافسات الرياضية حول العالم مع تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، «كوفيد-19».