» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"

محمد عبد الحارس
توجهت السباحة العالمية فريدة عثمان، بالشكر للدولة المصرية والمجهود المبذول لإعادة بعثة السباحة المصرية إلى القاهرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت "فريدة" عبر إنستجرام،: "أنا متشكرة ومقدرة المجهود اللي أتعمل معانا علشان نرجع مصر وبشكر طبعا الرئيس السيسي إنه هيتكفل بإقامتنا في الحجر الصحي من صندوق تحيا مصر بس أنا شايفة أن من واجبي إني أتبرع للصندوق علشان البلد بتمر بظروف صعبة وأي حاجة حتى لو صغيرة ممكن تساعد لأن الحمل تقيل وفيه ناس كتير أولى منى".
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