» لاعب أجنبى جديد خارج قائمة الأهلى

06 أبريل 2020 - 01:13 م

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لإفساح المجال من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان "جيرالدو" قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل التعاقد مع السنغالي اليو بادجي، إلا أن الجهاز الفني قرر في اللحظات الأخيرة إعارة المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر، بعد دخوله في خلاف مع فايلر ولعدم وصول عروض جيدة للجناح الأنجولي ليتم ارجاء أمر تسويقه لنهاية الموسم.