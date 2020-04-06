» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"

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طائرات اسرائيلية
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متابعات- أمينة عبد العال

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إسرائيل

الصين

كورونا

 أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أرسلت 11 طائرة تابعة لشركة طيران"العال" لجلب الإمدادات الطبية الأساسية من الصين في إطار جهودها لمنع تفشي فيروس"كورونا" المستجد.

وأشارت الوزارة إلي أنها ستجلب ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين إلي إسرائيل عبر قطار جوي مكون من 11 طائرة تابعة لشركة العال، لافتة إلي أن ذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية الإسرائيلية وشركة "كميكاليم ليسرائيل" التي تعمل في مجال الكيميائيات.

ولفت إلي أن عملية النقل تتضمن جلب كمامات طبية وبدلات واقية وأجهزة تنفس صناعي والمزيد من المعدات الطبية الأخري، كاشفة إلي أن أول طائرة من نوع دريملاينر "787" تابعة لشركة العال ، لافتة إلي أن الشركة ستسير رحلتين يوميا لمدة أسبوع تقريبا حتى اكتمال العملية علي أن يتم لاحقا نقل أجهزة تنفس صناعي من الصين إلي أسرائيل، حسبما نشرت" روسيا اليوم".

   


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