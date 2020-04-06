» شاهد.. ممرضة تبكي: "أرجوكم أبقوا فى منازلكم"

06 أبريل 2020 - 11:46 ص

شاركت ممرضة في غرفة العمليات متابعيها على "تويتر" بمقطع فيديو وهي تبكي في محاولة منها لإشعار السكان بمدى الضغط الذي يعيشه الأطباء والممرضون بسبب العدد الكبير في المستشفى.

وشددت الممرضة التي تعمل في مستشفي جامعة باسيلدون في مقاطعة إيسيكس في بريطانيا، على أن يبقي المواطنون في منازلهم وقالت: "نفتقر بشدة إلى الموظفين الأمور صعبة حقًا ونحن جميعا نكافح.. إذا بقيتم في منازلكم ولم تنشروا الفيروس ولم تتعرضوا له فهذا سيزيل الضغط علينا نحن جميعا علي ركبنا في الوقت الحالي.. نحاول إنقاذ الأرواح ونفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أحبائكم.. أريد أن تدركوا مدى جدية الأمر".

وجدير بالذكر أن بريطانيا سجلت حتى الآن أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس"كوفيد 19" ونحو 5 آلاف حالة وفاة.



