روسيا .. 954 إصابة جديدة بـ“كورونا“

06 أبريل 2020 - 11:37 ص

قال المركز المعني بمعالجة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة بالفيروس قفز إلى 6343 حالة بعدما سجلت روسيا 954 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة.







