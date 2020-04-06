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روسيا .. 954 إصابة جديدة بـ“كورونا“

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وكالات - الدويني فولي

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روسيا

إصابات

فيروس كورونا

قال المركز المعني بمعالجة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة بالفيروس قفز إلى 6343 حالة بعدما سجلت روسيا 954 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة.

وذكر المركز أن الحالات انتشرت على نطاق واسع في البلاد، لكن موسكو ظلت بؤرة التفشي حيث سجلت 591 حالة إصابة جديدة. وأضاف أن المرض أودى بحياة 47 شخصا على مستوى البلاد.‎

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