» نجل فنانة شهيرة يكشف حقيقة وفاتها بكورونا

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أعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، وذلك عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال كيفر عبر حسابه على تويتر: "توفيت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي "لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)"، حيث انتشرت عديد من الشائعات تفيد بأن السبب فى وفاتها إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه نجلها. 

وأضاف كيفر قائلا: "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية". 

وأوضح كيفر: "كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم". 

ووجه كيفر رسالة لجمهوره قائلا: "إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي معكم رجاء ابقوا آمنين".

وكانت شيرلي دوجلاس تخرجت في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952، وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957. 

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