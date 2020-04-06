» إصابة نمر في حديقة حيوانات أمريكية بكورونا

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت حديقة حيوانات في برونكس بنيويورك الأحد ثبوت إصابة نمر بكوفيد 19، إثر نقل العدوى إليه من المسئول عن رعايته الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان، إن النمر الماليزي ”ناديا“ البالغ أربع سنوات وشقيقته ”أزول“ ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

وقال المصدر نفسه: ”رغم أن شهيتها انخفضت، فإن هذه الحيوانات تتحسن بفضل الرعاية البيطرية في الحديقة وهي نشطة وتتفاعل جيدا مع حراسها. لا نعرف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الحيوانات قد تتفاعل بشكل مختلف مع الفيروس، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفاءها التام“.


وأغلقت حدائق الحيوانات الأربع والأكواريوم في مدينة نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، منذ الـ16 مارس.

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