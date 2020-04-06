"لا يحب النساء".. فنانة شهيرة تكشف مفاجآت عن معمر القذافي

فجرت الفنانة التونسية نجلاء، عدة مفاجآت عن علاقتها بالرئيس الراحل الليبي معمر القذافى، وذلك خلال استضافتها فى برنامج عبر قناة "الحوار التونسية".





وقالت نجلاء: علاقتي بالرئيس الراحل معمر القذافى كانت جيدة ولا أخجل من هذه العلاقة.





وأضافت نجلاء: لن أتحدث في السياسة والقذافي فخر لي ولليبيين وللعرب فهو أول من دعانى للظهور فى ليبيا وذلك بعدما شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تليفزيون لبناني.





وأشارت نجلاء قائلة: "استقبلنى برحابة صدر وأعرب لى عن استعداده لمساعدتى في أزمتى التى منعت بسببها من دخول مصر وعاملنى بكل احترام واستمرت هذه العلاقة قرابة عام".





واستطردت نجلاء قائلة: معمر القذافى رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان ولا الستات، وعندما مات بهذه الطريقة بكيت عليه، وقد دعمنى بالفعل على الصعيد الفنى، ومول إنتاج مجموعة من الأغنيات.



