ألمانيا تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

06 أبريل 2020 - 10:09 ص

أعلنت العديد من الدول الأوربية تراجعا ملحوظا في الإصابات بفيروس"كورونا"، إلا أن ألمانيا كانت أكثرهم تراجعا، حيث سجل معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 3677 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مسجلا رابع يوم علي التوالي للتراجع.

ويعتبر التسجيل الجديد للحالات هو الأقل فعلى سبيل المثال بلغت الإصابات الأحد 5936 ، وبالحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.

جدير بالذكر أن الإصابات حول العالم تجاوزت مليون حالة، والمتعافون تجاوزوا 265 ألف، أما الوفيات فقد تجاوزت 69 ألف.





