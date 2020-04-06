الأهلى يشكو النجم الساحلى بـ"فيفا"

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شكوى

فيفا

الاهلى

النجم الساحلى

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره النجم الساحلي التونسي بسبب مُماطلة الأخير في تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 واستقر به المطاف في النجم الساحلي من عدة أشهر.

وحصل الأهلي على حكم من "فيفا" بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب من القلعة الحمراء ووافق النجم الساحلي فيما بعد بشكل رسمي ومن خلال عقد ثلاثي على تسديد هذه الغرامة للأهلي على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار، فيما يتم تسديد مبلغ مليون و200 ألف دولار المُتبقي على 3 دُفعات.


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