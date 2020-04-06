"السنة خلصت".. التعليم تحسم عودة المدارس هذا العام

06 أبريل 2020 - 09:17 ص

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مصير موعد عودة العملية التعليمية بعد تعليقها فترة بسبب فيروس كورونا، قائلا: "أعتقد السنة خلصت بالنسبة للتربية والتعليم".



وأكد"شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب،أنهم وفروا المادة التعليمية لكل الطلاب "أونلاين"، وعبر المنصات التعليمية.



وتابع: "إحنا لقينا حل يخدم الطلاب من مرحلة الكي جي حتى الصف الثاني الثانوي"، حيث يجرى الطلاب بالسنوات الدراسية المختلفة مشروعا بحثيا لتقييمهم".



ئوأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

