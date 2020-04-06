وزير النقل: "بلبس كمامة عشان الناس تقلدني"

06 أبريل 2020 - 09:08 ص





شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية ارتداء المواطنين الكمامات في المواصلات العامة حفاظا على صحتهم من انتقال أي عدوى لهم، قائلا: "أنا بلبس أي كمامة أثناء تفقدي سير العمل، بلبس كمامة عشان الناس تقلدني، وبنوزع كمامات على الناس تلبسها".



وحول المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، أكد "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها لن تتوقف، حيث تم تعقيم مواقع المشروعات.



وأضاف: "هناك إصرار من العاملين على الاستمرار في العمل"، معقبا: "مشروعاتنا بخير، والتطهير على أعلى مستوى".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

