» منى زكي: دخلت في خلاف قوي مع ابنتي لمدة سنتين لهذا السبب

06 أبريل 2020 - 08:24 ص

كشفت منى زكي عن أسباب خلافها مع ابنتها "لي لي" الذي استمر لمدة سنتين .



وقالت منى في فيديو عبر حسابها بـ"تيك توك": ابنتي لي لي كانت تحب الفن والرسم بقوة ، بينما كنت أنا مثل أي أم .. ما يهمني الدرجات المرتفعة .



وأضافت: طلبت مني ابنتي أن أنقلها لمدرسة أخرى يمكنها من خلالها تنمية مهاراتها الفنية لكني رفضت.



وتابعت: ظلننا على خلاف قوي لمدة سنتين ، وفي النهاية قررت نقلها للمدرسة التي تريدها .



واستدركت: فوجئت أن الخلاف انتهى تماما وأن نقلها للممارسة الشيء الذي تحبه أدى لتغيير كبير في شخصيتها.