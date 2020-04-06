» فجر السعيد تكشف معلومة مثيرة عن صفاء الهاشم بعد إساءتها للمصريين

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فجر السعيد

صفاء الهاشم

واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد سخريتها اللاذعة من مواطنتها صفاء الهاشم بسبب تباين موقف الاثنين من الوافدين وبخاصة المصريين منهم.

وقالت فجر السعيد في تغريدة ساخرة عبر حسابها بـ"تويتر": #صفاء_الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة #فاشنستا_طبخ .

وأضافت: موفقة أم عزوز .. توكلي على الله عندچ كل المؤهلات اللي تخليچ أشهر طباخة في العالم العربي وتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج #فاشنيستا يعني فلرس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلچ.

وتطالب صفاء الهاشم بطرد الوافدين المصريين من الأراضي الكويتية بينما تدافع فجر السعيد عن بقائهم .

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