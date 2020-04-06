اكتشاف علاج مدمر لفيروس كورونا .. وطرحه للملايين خلال 4 أسابيع

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دخل دواء Leronlimab المخصص لعلاج مرض الإيدز بورصة الترشيحات في العلاجات المقررة لفيروس كورونا .

وقال نادر بور حسن - المدير التنفيذي للشركة المصنعة للدواء المذكور - إنه اجتاز المرحلة الثانية من الاختبارات ومن المقرر الموافقة عليه كدواء للكورونا خلال 4 أسابيع "بحسب نيويورك بوست".

وتم استخدام الدواء لعلاج الكثير من مرضى كورونا ، وأثبت فعالية قوية حتى أنه ساهم في إزالة زوجين من على جهاز التنفس الصناعي وشفائهما بعد أن كانت حالتهما قد تدهورت.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن عقار "leronlimab" يمكن أن يقلل من الاستجابة المناعية المفرطة، والمعروفة باسم عاصفة السيتوكين، والتي يمكن أن تسببها عدوى فيروسات التاجية، ويمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى الالتهاب الرئوي وحتى الموت.

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