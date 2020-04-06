المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1021 بينهم 70 وفاة

06 أبريل 2020 - 12:40 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 1021 بينهم 70 حالة وفاة.



وأفاد الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب (تابع لوزارة الصحة)، بأنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، و31 إصابة جديدة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 1021 بينهم 70 وفاة، و76 حالة تعافي.