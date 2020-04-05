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الأردن.. 22 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 345

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المصريون ووكالات

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أعلن الأردن مساء الأحد، تسجيل 22 إصابة جدية بفيروس "كورونا"، ترفع الإجمالي إلى 345.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده متحدث الحكومة أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية.
وقال العضايلة إن "إغلاق المعابر الحدودية مستمر حتى إشعار آخر، وهو مرتبط بتطورات الأوضاع داخلياً وخارجياً، ولم يتم تحديد موعد لإعادة فتحها".
فيما أشار جابر إلى "ارتفاع حالات كورونا في المملكة إلى 345، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة، وشفاء 36 حالة من إجمالي المصابين، ومغادرتهم المستشفيات، ليبلغ إجمالي المتعافين 110".
من جهته، أعلن العميد الفراية عزل منطقة الربوة التابعة لماركا بالعاصمة عمان، لإجراءات التقصي الوبائي.
وبلغت وفيات الفيروس في المملكة 5 حالات، فيما يخضع بعض المصابين للعناية المركزة.
ولمواجهة الأزمة، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وشاملا، أكمل أسبوعه الثاني.
وأغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و254 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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