مسئول أمريكي بارز: يصعب القضاء على كورونا في 2020

05 أبريل 2020 - 11:20 م

كشف أنطوني فوتشي، الطبيب المسؤول عن سياسة مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، عن صعوبة القضاء والسيطرة على كورونا في العالم هذا العام.



جاء ذلك في لقاء تليفزيوني لفوتشي مع برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" الأمريكية.



وقال: "هناك فرصة جيدة للفيروس ليأخذ طبيعة موسمية، لأنه من غير المحتمل السيطرة عليه في العالم هذا العام".



وأضاف: "بما أنه من غير المحتمل القضاء عليه من على الكوكب خلال العام الحالي، فهذا يعني أن الولايات المتحدة قد تشهد عودته مجددا خلال موسم الإنفلونزا القادم".



وأشار أنّ احتمالية عودة ظهور الفيروس هو السبب وراء سعي واشنطن بكل جدية لتكون أكثر استعدادا له مما كانت عليه.

وأردف: "هذه الاستعدادات تشمل العمل على تطوير لقاح وإجراء التجارب السريرية على الأدوية العلاجية".

