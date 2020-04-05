تركيا.. 73 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 574

05 أبريل 2020 - 11:10 م

أعلنت الصحة التركية، الأحد، تسجيل 73 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 574 حالة.



وأظهرت بيانات الوزارة، 3135 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفا و69 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 1042، إثر تسجيل 256 حالة شفاء جديدة.

ووفق البيانات أجرت الوزارة 20 ألفا و65 فحص كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 181 ألفا و445.

وبلغ إجمالي المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 1381، فيما بلغ إجمالي المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 935.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن عدد الفحوصات اليومية لكورونا تجاوز الـ20 ألفا.

وأضاف "الفيروس يستمد قوته من الاختلاط، دعونا لا نعطي هذه الفرصة للفيروس، وأتقدم بالشكر للشباب الذين تحولوا قدوة للجميع في ظل التطبيق الجديد".