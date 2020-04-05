متحدث جامعة القاهرة يكشف تطورات كورونا بمعهد الأورام

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قال د.محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، إن معهد الأورام لن يستقبل حالات جديدة حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير.
أضاف علم الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أننا للنا لجميع مرضى المعهد والتي جاءت نتائج جميع المرضى سلبية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت عملية الكشف والتحليل لكل العاملين في  المعهد والذي يتجاوز عددهم 3 آلاف.
وأكد أن جميع المرضى يتلقون العلاج بشكل كامل في ظل إجراءات احترازية ووقائية، مشيرا إلى أنه لن يتم استقبال مرضى جدد إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم داخل المعهد بشكل كامل. 
 

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