نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

05 أبريل 2020 - 11:30 م

نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى المستشفى بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.



وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: إن "جونسون نقل إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه".

وأشار البيان إلى استمرار أعراض الفيروس على جونسون (55 عاما)، وأن نقله للمستشفى "إجراء احترازي".

وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن جونسون، أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وفي سابق الأحد، أعلنت الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4 آلاف و934، والإصابات 47 ألفا و806.