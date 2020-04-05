» دراسة صادمة: الغالبية العظمى من حالات كورونا لم تظهر أي أعراض

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فتحي مجدي

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كشفت دراسة حديثة، أن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا المستجد  (Covid-19) لم تظهر عليهن أي أعراض.
ويقول باحثون صينيون في الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إن حوالي أربعة من كل خمسة إصابات جديدة لم تظهر عليهم أي أعراض.

يأتي ذلك بعد أن بدأت السلطات الصينية في نشر أرقام يومية، بدءًا من مطلع أبريل عن عدد حالات الإصابة بالفيروس غير المصحوبة بأعراض. إذ يعتقد الخبراء أن الحالات غير المصحوبة بأعراض يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا لكيفية انتقال الفيروس وانتشاره بين السكان.

وتقول لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن 130 من إجمالي 166 إصابة جديدة  (78 في المائة)- تم تحديدها خلال 24 ساعة حتى بعد ظهر 1 أبريل، لم تظهر على أصحابها أي أعراض.

وكشفت البيانات أيضًا أن معظم الحالات الـ 36 التي أظهر فيها أعراض كانت لقادمين من الخارج، بانخفاض 48 عن اليوم السابق.

وتخضع الصين - معقل الفيروس المميت - القادمين من الخارج لاختبارات صارمة، خوفًا من انتشار الفيروس مجددًا.

قال توم جيفرسون، عالم الأوبئة بجامعة أكسفورد، إن النتائج "مهمة للغاية"، لكنه لاحظ أن "العينة صغيرة، وليس من الواضح بالضبط كيف تم تحديد هذه الحالات. لكنها قابلة للتعميم".

وأضاف: "حتى لو كانت النسبة 10 في المائة، فهذا يشير إلى أن الفيروس موجود في كل مكان، فعندئذ علينا أن نسأل: "ما الجحيم الذي نغلق عليه؟" ورجح أن ينتشر الفيروس لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية، وأن أعدادًا كبيرة من السكان قد تعرضوا له بالفعل.

وأثارت النتائج مخاوف من أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس دون قصد.

وكانت الأرقام الرسمية في الصين كشفت عن انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، وخففت بعض قيود الإغلاق في النقاط الساخنة سابًاة.


لكن كبار المستشارين الطبيين للحكومة الصينية، يقولون إن الإصابات التي تظهر بدون أعراض لن تكون قادرة على التسبب في تفشي فيروس (Covid-19) مجددًا إذا تم عزل هؤلاء الأشخاص، لمدة 14 يومًا.


وبمجرد تحديد الأشخاص المصابين دون أعراض، يتم عزلهم وإبقاءهم تحت المراقبة.


وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الصين اكتشفت بالفعل أكثر من 43 ألف حالة إصابة بدون أعراض من خلال تتبع الاتصال.


ويبدو أن أحدث النتائج تتناقض مع تقرير منظمة الصحة العالمية في فبراير، إذ أشارت النتائج الواردة إلى أن "نسبة العدوى بدون أعراض حقيقية غير واضحة ولكن يبدو أنها نادرة نسبيًا ولا يبدو أنها المحرك الرئيسي لانتقال العدوى".


لكن منظمة الصحة العالمية أبلغت باحثين آخرين، من بينهم سيرجيو رومانياني، أستاذ علم المناعة السريري بجامعة فلورنسا، أن لديها أدلة على أن معظم الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض. 


وأجرى "رومانياني" بحثًا أظهر أن الاختبار الشامل الذي أجري في قرية معزولة تمامًا تضم حوالي 3000 شخص في شمالي إيطاليا شهد انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس Covid-19 بنسبة تزيد عن 90 في المائة في غضون 10 أيام عن طريق عزل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض والذين لا يعانون من الأعراض.


وفي مقال نشر على الموقع الإلكتروني لمركز الطب المبني على البراهين بجامعة أكسفورد، قال جيفرسون وكارل هينيجان، مدير المركز، والمحرر بالمجلة الطبية البريطانية: "لا يوجد أدنى شك في أن Covid-19 قد يكون منتشرًا على نطاق أوسع بكثير من بعض قد يعتقد".


وأضاف: "سيغلقنا الإفلاس جميعًا وأحفادنا، ومن غير المحتمل في هذه المرحلة أن يبطئ أو توقف الدورة الفيروسية لأن الجني خارج الزجاجة".


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