عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك

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الزمالك

عصام الحضرى

اعتذار

طارق حامد

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة لاعب نادي الزمالك طارق حامد، يوضح فيه تصريحاته المسيئة للقلعة البيضاء.

ووجه الحضري رسالة شكر وتقدير واعتذار لجماهير الزمالك النادي الذي لعب بقميصه فترة من مشواره الكروي.

وكان الحضري قد أساء التعبير خلال استضافته في برنامج ملعب اون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر وصرح بطريقة غير لائقة ولم تعجب الجماهير عن نادي الزمالك.

وأكد الحضرى، فى تصريحاته السابقة، أنه نادم على الانتقال إلى الزمالك، مؤكدا رغبته فى محو تلك الفترة من تاريخه، وهو ما تسبب فى الهجوم عليه من نجوم الزمالك.

وقال الحضري: نادي الزمالك نادي كبير ولا يوجد من يستطيع ان يقول غير ذلك، والعلاقة بين اللاعبين والمدربين مميزة، وكل من هاجمني حوّر الكلام بشكل يريد أن يثير من خلاله الفتن.

ومن جانبه أشار طارق حامد إلى أن الحضري من الشخصيات طيبة القلب ولا يوجد بينه وبين نادي الزمالك أزمات، ونادي الزمالك شرف لأي لاعب ارتدى قميصه.

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?? @tarekhamed_3 @zscofficial

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