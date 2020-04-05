سحاقيتان تمزقان شابًا وتستخدمان أصابعه للاستيلاء على ميراثه

05 أبريل 2020 - 07:19 م

ألقت الشرطة البرتغالية، القبض على فتاتين سحاقيتين للاشتباه بضلوعهما في قتلا شاب وقطع أصابعه في محاولة للوصول إلى حسابه المصرفي وسرقة أكثر من 73 ألف دولار.











وفي التفاصيل، فقد عثر على جثة "ديوجو جونكالفيس" (23 عامًا)، بعد أن استدرجته "ماريا مالفيرا" (19 عامًا) إلى موعد غرامي، قبل أن تقوم بربطه على كرسي ومن ثم خنقه، وقامت بمساعدة عشيقتها "ماريانا فونسيكا" ( 21 عامًا)، بتقطيع جسده بسيف وساطور لحوم، وإلقاء جثته في مواقع مختلفة في بلدة "الجارف" في مدينة "لاجوس" الساحلية.





وتشتبه الشرطة في أن عملية القتل الوحشية وقعت خلال الفترة ما 20 و25 مارس الماضي، حيث عثرت على رأسهخ في "تافيرا"، وجذعه على بعد ساعة ونصف بالسيارة غربًا في "سانجرز"، في الطرف الغربي من "الجارف".





ويعتقد أن ذراعيه وقدميه ألقيا في "تافيرا"، لكن لم يتم العثور عليهما بعد. وقال وقال ضابط الشرطة، أنطونيو مادوريرا، في تصريحات صحفية، إنه يعتقد أن الدافع المادي وراء جريمة القتل البشعة.







وأشار إلى أن "مالفيرا" و"فونسيكا" استخدمتا أصابع المجني عليه المقطوعة للوصول إلى حسابه المصرفي عبر هاتفه وتحويل الأموال منه، حيث استوليا على أكثر من 73 ألف دولار هي قيمة ميراثه الذي تحصل عليه بعد أن تم دهس والدته في يوليو 2016.









وقالت الشرطة في بيان: "اعتقلت امرأتين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل وتقطيع جثة في منطقة الجارف بين 20 و 25 مارس. لقد تم تقطيع الضحية، وهو مواطن برتغالي عمره 21 سنة، وعثرت على أجزاء من جسده في منطقتي ساجريس وتافيرا".









