بعد العواصف الترابية..الأرصاد تكشف طقس غد الاثنين

05 أبريل 2020 - 07:08 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 22

مطروح 15 21

السلوم 15 20

سيوة 16 23

بورسعيد 15 22

دمياط 15 23

الزقازيق 16 27

الإسماعيلية 15 27

السويس 16 27

العريش 17 24

رفح 17 24

رأس سدر 15 25

نخل 16 26

نويبع 15 29

طابا 15 28

كاترين 14 27

الطور 20 30

شرم الشيخ 22 33

الغردقة 20 32

مرسى علم 20 28

الفيوم 17 28

بني سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 16 36

الأقصر 18 37

أسوان 18 39

أبو سمبل 17 38

الوادي الجديد 18 35

شلاتين 16 32

أبو رماد 16 33

حلايب 16 30