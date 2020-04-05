» وفاة الشاعر الكبير صلاح فايز بعد صراع مع المرض

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الشاعر صلاح فايز
الشاعر صلاح فايز
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محمد فضل- متابعات

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شاعر

لواء

صلاح فايز

أعلن أصدقاء الشاعر المصري الكبير ?صلاح فايز?، وفاته مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ86 عاماً، فيما لم يتم تحديد بعد موعد جنازته، أو مكان تلقي العزاء.

وكان فايز لواء سابق في القوات المسلحة، ويُعتبر من أبرز شعراء زمن الفن الجميل، وكتب العديد من الأغاني لكبار الفنانين، ومنهم ?محمد فوزي? وشادية ومحرم فؤاد وسعاد محمد و?هاني شاكر? و?سميرة سعيد? وعمر فتحي.

ومن أبرز الأغاني التي كتبها فايز، هي "بعد بيتنا ببيت كمان" لمحمد فوزي، و"غدارين" لمحرم فؤاد، و"حشتني" لسعاد محمد، "كده برضو يا قمر" لهاني شاكر، "الحب الحقيقي" لشادية، "في الركن البعيد الهادي" ل?أنغام?، كما قدم لسميرة سعيد 3 أغنيات، وهم "واما مالي"، "يا ليالي"، و"يا مالكي".


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