مجلس الوزراء يصدر 25 قرارًا جديدًا

05 أبريل 2020 - 04:40 م

أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، صدور 25 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور للمساهمة في الرعايات والحضانات والحوادث وتحمل نفقات علاج متوفين.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء جانبًا من الحالات التي استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية، والتي تم رصدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية.

وأكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، أن لجنة الاستغاثات الطبية تقوم بمتابعة ما ينشر من استغاثات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "137"، وبنوك الدم الإقليمية، لتوفير ما يلزم في مثل هذه الحالات.