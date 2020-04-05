» كورونا.. 115 وفاة جديدة فى هولندا

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أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، بتسجيل 115 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "COVID-19" ، في تراجع لافت لوتيرة ارتفاع المتوفين بالمرض في هولندا .

وذكر المعهد الوطني للصحة، المعني رسميا بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا في هولندا، أن حصيلة الوفيات بالمرض ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 115 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالعدوى في البلاد إلى 1766 بعد أن كان على مستوى 1651 أمس السبت .

ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 166 حالة جديدة، وفي 3 أبريل 148، وفي 4 أبريل 164 وفاة .

وأفاد المعهد الوطني للصحة بأن حصيلة المصابين ارتفعت خلال اليوم الماضي 1224 حالة ووصلت إلى نقطة 17851 مصابا، في زيادة طفيفة لهذا المعدل يوميا مقارنة مع الإحصائيات السابقة .


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