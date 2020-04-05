رقم ضخم.. آخر إحصائيات ضحايا كورونا فى العالم

كشفت آخر إحصائيات ضحايا فيروس كورنا المستجد في العالم عن رقم ضخم، حيث أدى انتشار الفيروس حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 65836 شخصا.

كما أصيب أكثر من 1.2 مليون آخرين، شفي منهم أكثر من 250 ألف مصاب .

ورسميا تم تشخيص أكثر من 1218090 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأن عددا كبيرا من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات .

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 253749 شخصا على الأقل حتى اليوم .

وتبقى إيطاليا، التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة، علما أن 20996 شخصا تعافوا وفق بيانات صادرة عن السلطات الإيطالية.

والدولة الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث ارتفعت فيها وفيات كورونا يوم الأحد إلى 12418، بعدما سجلت يوم السبت 11744، في تراجع لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759، ارتفاعا من 124736 قبل يوم.

وجاءت الولايات المتحدة ثالثة بعد أن سجلت 8503 وفاة من أصل 312245 إصابة، ثم فرنسا بـ7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، تلتها المملكة المتحدة مع 4313 وفاة من أصل 41903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات في هولندا 1766.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 اليوم الأحد، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1342.