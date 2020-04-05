كورونا.. تعافي أكثر من 250 ألف شخص حول العالم

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بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم 253 ألفا و597 شخصا، حسب معطيات نشرها اليوم الأحد موقع Worldometer المتخصص في رصد ضحايا كورونا .

وأظهرت معطيات الموقع أن الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه هذا الفيروس، حيث بلغ عددهم هناك 76 ألفا و964 شخصا.

وتلت الصين إسبانيا بـ 38 ألفا و80 متعافيا، وألمانيا بـ 26 ألفا و400، وإيطاليا بـ 20 ألفا و996، وفرنسا بـ 15 ألفا و438، ثم الولايات المتحدة بـ 14 ألفا و828.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليونا و213 ألفا، توفي منهم أكثر من 65 ألفا، بحسب Worldometer .



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