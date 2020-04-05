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السياحة تستقبل الوفد الثاني للعائدين من واشنطن بمرسى علم

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الوفد الثاني للعائدين من واشنطن
الوفد الثاني للعائدين من واشنطن
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متابعات- أمينة عبد العال

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واشنطن

السياحة

البحر الأحمر

مرسي علم

استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر بالورود والهدايا التذكارية أفراد الوفد الثاني من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فور وصولهم صباح اليوم الأحد مطار مدينة مرسى علم بالمحافظة. 

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع أعضاء الوفد العائد قد خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم، وذلك من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما. 

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من 307 أشخاص و16 رضيعا، وأن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي، مؤكدًا أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان وتم تقديم وجبه الإفطار لهم.


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