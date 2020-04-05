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روسيا تكشف حقيقة صادمة عن مواطنيها المصابين بـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"

أعلنت روسيا عن حقيقة صادمة للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مواطنيها، حيث أشارت اللجنة المكلفة بمكافحة الفيروس في موسكو أن أكثر من نصف المصابين أعمارهم أقل من 454 سنة وقد تم تأكيد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة إلى أن من بين 536 إصابة تم تسجيلها في موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 19 منها تعود لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس و250 منه لأشخاص أعمارهم بين 46 و65 سنة و23 لأشخاص أعمارهم أكثر من 80 سنة.

جدير بالذكر أن روسيا قد أعلنت اليوم عن أن أعداد الإصابات تجاوزت 5 آلاف إصابة منها 3893 في موسكو.


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