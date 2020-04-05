» ملكة جمال التنس تطالب الجميع بمراسلتها: وهذا هاتفي

05 أبريل 2020 - 01:53 م

في محاولة منها لكسر الملل الذي تشعر بها أثناء وجودها بالحجر الصحي نشرت نجمة التنس المعتزلة ماريا شارابوفا، رقم هاتفها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

والرقم متاح للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا ولن تتمكن من الرد على المستخدمين من بلاد أخرى.

وأشارت ملكة جمال التنس في مقطع فيديو لها أنها أجرت اتصالا مرئيا مع 150 شخصا من متابعيها الأسبوع الماضي لافتة إلى أنها كانت تبحث عن وسيلة لمزيد من التواصل الاجتماعي مع معجبيها، وقالت: "هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي أرجو أن تكتب لي رأيك أكتب لي وانتظر جوابي".