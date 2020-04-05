  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" يزف بشرى سارة للقطبين

الإعلامية رضوي الشربيني

الشربيني: "الرجالة مش هيعرفوا يخونوا ستاتهم تاني"

مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"

مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

الاهلى وبيراميدز

بيراميدز يجهز مفاجأة جديدة للأهلى

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار رئاسى عاجل بشأن العاملين بمعهد الأورام

يسير عاريا ويحمل سيفين

يسير عاريا ويحمل سيفين.. تفاصيل مواجهة الشرطة لمصاب كورونا

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

ارشيفية

أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

ارشيف

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

آخر الأخبار

مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"
مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

#

مفاجأة مدوية يكشفها عالم ألماني عن «كورونا»

#

فنان شهير: أنا من المرشحين بقوة للوصول إلى النهائيات مع كورونا

#

نشأت الديهي: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

الكفار

مشارى راشد

البلاء

الأهدل

وجّه الكاتب السعودي عبد الرحمن الأهدل ردًا  موجعًا للقارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد.

وأضاف الأهدل على حسابه في تويتر: "هل نشر التعارف والمحبة والسلام بين كل البشر حرام ؟".

وكان الأهدل قد أعاد تدوينة سابقة لمشاري راشد والتي نقل فيها قولا للعالم السعودي الراحل ابن عثيمين قائلا: "قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع (4/58): أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعا برفعه".

وعلق أحد رواد تويتر قائلا: "تعلمت أن أحب للناس الخير وإن اختلفوا معي، وقد قال الرسول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وهذا الفهم يتوافق مع رواية الترمذي"أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً". من لا يحب الخير "للناس" ليس مسلماً حقيقياً".

ليرد عليه الأهدل قائلا: "من لا يملك الإنسانية.. لا ينفعه دين".

يأتي هذا في ردود الفعل المتباينة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب معظم بلدان العالم، وتسبب في وفاة وإصابات الآلاف.

يذكر أن مشاري راشد كان قد نشر مقطع فيديو على حسابه مؤخرا يدعو الله أن يرفع البلاء ويبلغنا رمضان قائلا: "اللهم أغثنا يا أنيس المحجورين".

وأضاف مشاري راشد في مقطع الفيديو الذي تم نشره: إلهنا أنت ملاذنا.. وأنتن ربنا لا إله إلا أنت".

وتابع:  "يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين.. ويا أنيس المحجورين ويا حرز اللاجئين ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» روسيا تكشف حقيقة صادمة عن مواطنيها المصابين بـ"كورونا"
» أزمة جديدة تضرب أندية الدوري الإنجليزي
» السياحة تستقبل الوفد الثاني للعائدين من واشنطن بمرسى علم
» وفاة حارس منتخب سوريا بـ "كورونا"
» "عبد العال" يعلن أولى صفقات المارد الأحمر
» ملكة جمال التنس تطالب الجميع بمراسلتها: وهذا هاتفي
» أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"
» طلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص "كورونا"
» 3 طرق بسيطة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية.. تعرف عليها
» عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى
» عروض بالجملة لمهاجم الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية