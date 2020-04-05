  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"

مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

الاهلى وبيراميدز

بيراميدز يجهز مفاجأة جديدة للأهلى

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار رئاسى عاجل بشأن العاملين بمعهد الأورام

يسير عاريا ويحمل سيفين

يسير عاريا ويحمل سيفين.. تفاصيل مواجهة الشرطة لمصاب كورونا

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

ارشيفية

أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

ارشيف

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

القس بولس حليم

الكنيسة عن واقعة الزحام في جنازة أحد الكهنة: كان صغيرا

رجل الأعمال حسين صبور

حسين صبور: لازم الشغل يرجع .. البعض يموت أحسن ما البلد تفلس

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

الحياة السياسية

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر
ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

#

سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا

#

رسميًا.. ريال مدريد يضم البرازيلي «كارفاليو»

#

هاتريك "ميسي" برشلونة يستعيد قمة الدوري الإسباني

قطر

سلطنة عمان

إجلاء

كورونا

الطلاب المبتعثين

تسبب إجلاء الطلاب العمانيين المبتعثين بأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم إلى العاصمة مسقط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في أزمة بين سلطنة عمان وقطر.

وبدأ سوء التفاهم بعد تدوينة على تويتر من الجانب القطري تقول: "في ظل ازدياد عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بسبب فرض قيود على دخول الدول، وإغلاق العديد من المطارات حول العالم، ستشكل رحلاتنا إلى مسقط طوق نجاة لكفة الطلبة العمانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج".

وعقب انتشار التدوينة علق الطلاب العمانيون: "سافرنا بفلوسنا ريال ينطح ريال".

كما تدخل مركز التواصل الحكومي في عمان، حيث أصدر بيانا أكد فيه: "توضيح مهم بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حول الآلية التي تم اتباعها من قِبَل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج، وكذلك المواطنون الموجودون في الخارج إلى أرض السلطنة؛ فقد قامت الحكومة بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك نظرًا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه".

وأضاف أنه تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم.

 من جانبه بادر الجانب القطري بالرد من خلال بيان أوضح فيه:"  نتقدم بجزيل الشكر للسلطات العمانية على اختيارها الخطوط الجوية القطرية للعودة بالطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سلطنة عمان، كما نود أن نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث،  حيث إن السلطات العمانية مشكورة اختارت الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات خاصة غير مجدولة إلى الوجهات السالف ذكرها؛ للعودة بالطلاب العمانيين إلى بلادهم؛ وذلك بفضل امتلاكها للتراخيص اللازمة للطيران إلى هذه الوجهات في ظل تفشي فيروس كورونا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص "كورونا"
» 3 طرق بسيطة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية.. تعرف عليها
» عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى
» عروض بالجملة لمهاجم الأهلى
» خطيبة "جونسون" الحامل تعاني من "كورونا"
» صادم.. الإجراءات الاحترازية لا تمنع الإصابة بـ"كورونا"
» بسبب رقصة.. فنانة شهيرة تنفصل عن أمير سوري
» وفاة مهاجم منتخب مالى بمرض خطير
» الصحة تخصص مستشفى الشيخ زايد كمقر لعزل وعلاج مصابي جامعة القاهرة
» فنان شهير يثير ضجة: "اللهم أعد لنا إحساس الأمان"
» بيومي: فيروس كورونا هيكون له مردود جيد على اقتصاد مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية