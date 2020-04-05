بيراميدز يجهز مفاجأة جديدة للأهلى

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دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفى هذا السياق، فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "مفاجأة بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي".

ويعد أحمد حجازى واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر.

وكان بيراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


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