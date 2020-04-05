يسير عاريا ويحمل سيفين.. تفاصيل مواجهة الشرطة لمصاب كورونا

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يسير عاريا ويحمل سيفين
يسير عاريا ويحمل سيفين
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الشرطة الإسبانية

مدريد

مصاب كورونا

يحمل سيفين

في واقعة غريبة ونادرة، واجهت الشرطة الإسبانية شخصا يسير شبه عاريا، ويحمل سيفين، ويدعي أنه مصاب بكورونا، ما تسبب في حالة ذعر بين المارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل خرج عاري الصدر إلى شارع في منطقة موراتالاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو يحمل في يديه سيفين على طريقة الساموراي، محاولا الهجوم على مهاجمة الشرطة، صارخا أنه مصاب بفيروس كورونا.

 وأضافت أن الرجل كان يلوح بالسيفين ويصرخ أنه مصاب بفيروس كورونا، والذي تسبب في  حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان، وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع، لكن المسلح لم يتوقف بل أقدم على مهاجمة سيارة الشرطة ، محاولا تحطيمها.

وقد  لجأت الشرطة إلى استخدام القوة ضد المهاجم وأوقعته أرضا وألقت القبض عليه، وذلك بعد رفضه الاستسلام وإلقاء السلاح حتى بعد إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.

وأفادت  تقارير محلية أن الرجل سبق أن فر من أحد مستشفيات مدريد بعد أن تم رصد إصابته بالفيروس، بحسب صحيفة الراي الكويتية.


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