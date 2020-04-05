قرار رئاسى عاجل بشأن العاملين بمعهد الأورام

05 أبريل 2020 - 12:59 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدد الرئيس على ضرورة حصر كل المخالطين لأى حالات إيجابية للكشف الطبى عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكل الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وجدد الرئيس التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار إدارة الدولة لازمة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفى ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين.