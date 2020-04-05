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3 طرق بسيطة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية.. تعرف عليها

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تتعرض لها بعض المناطق بالجمهورية منذ الصباح الباكر، يعاني البعض من التهابات الجيوب الأنفية التي يصاحبها الصداع الشديد والشعور الدائم باستنشاق رائحة التراب.

وقدمت "صدى البلد" تقريرا تشير فيه إلى 3 طرق بسيطة لتخفيف تلك الالتهابات، وهي :

1-   منديل مبلل ويتم تغطية الأنف بشكل مستمر بها حتي تمنع دخول الأتربة إلى الأنف.

2-    الماء والملح حيث يتم إضافة نصف ملعقة ملح لنصف كوب من الماء الدافئ واستخدامه في تنظيف الأنف واستنشاقه حيث يقلل من حدة الالتهابات.

3-    استنشاق البخار بوضع كمية من الماء الساخن في وعاء ومحاولة استنشاقه لمدة دقائق.  


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