  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"

مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

الاهلى وبيراميدز

بيراميدز يجهز مفاجأة جديدة للأهلى

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار رئاسى عاجل بشأن العاملين بمعهد الأورام

يسير عاريا ويحمل سيفين

يسير عاريا ويحمل سيفين.. تفاصيل مواجهة الشرطة لمصاب كورونا

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

ارشيفية

أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

ارشيف

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

القس بولس حليم

الكنيسة عن واقعة الزحام في جنازة أحد الكهنة: كان صغيرا

رجل الأعمال حسين صبور

حسين صبور: لازم الشغل يرجع .. البعض يموت أحسن ما البلد تفلس

بالفيديو..

كورونا يكشف عن المكان السري لهؤلاء الفنانين

الصفحة الأخيرة

فنانون بكمامة
فنانون بكمامة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

#

اختبار جديد يكشف عن كورونا في نصف ساعة

#

طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

كورونا

فنانين

مطبخ

بعد انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، الأمر الذي جعل بعض الدول تفرض حظر التجول، لمواجهة الفيروس القاتل، كشف بعض الفنانين عن مواهب لم نكن نعرفها عنهم خاصة في المطبخ، حيث نشر عدد كبير من الفنانين فيديوهات لهم أثناء التحضير لوجبات، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.

ونشر الفنان أحمد حلمي في البداية فيديو تحدث فيه عن مميزات البقاء في المنزل، وأنه أصبح يجيد تحضير الكيك ولف المحشي، في البداية البعض ظن أنه يمزح،  ثم بعد ذلك نشر فيديو لطيف ظهر فيه يحضر "سد الحنك" وأوضح الوصفة وطريقة تحضيرها.

وظهرت كذلك الفنانة دينا وهي تستعين بالعجن حتى تمارس بعض الرياضية، لأنه يقوي عضلات الذراعين، وفي نفس الوقت تعد وجبات لذيذة لأسرتها.

أما روجينا فشاركت جمهورها بفيديو وهي تعد عصير كوكتيل من مجموعة فواكه، يرفع من مناعة الجسم، وهو ما نحتاجه للحفاظ على صحتنا ومواجهة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي تشارك الجمهور بفيديوهات لها خلال تحضيرها لبعض الوجبات، كذلك تعد بعض العصائر الطبيعية التي تزيد من مناعة الجسم، ظهر كذلك الفنان أحمد الفيشاوي وهي يقوم بتتبيل اللحم، قائلا: بحب أتبل اللحمة.

وعلى نفس الخطى سار الفنان أحمد حاتم وهو يقوم بعمل بعض الوجبات، قائلا: "بعمل أكلة تستاهل بوقك"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص "كورونا"
» 3 طرق بسيطة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية.. تعرف عليها
» عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى
» عروض بالجملة لمهاجم الأهلى
» خطيبة "جونسون" الحامل تعاني من "كورونا"
» صادم.. الإجراءات الاحترازية لا تمنع الإصابة بـ"كورونا"
» بسبب رقصة.. فنانة شهيرة تنفصل عن أمير سوري
» وفاة مهاجم منتخب مالى بمرض خطير
» الصحة تخصص مستشفى الشيخ زايد كمقر لعزل وعلاج مصابي جامعة القاهرة
» فنان شهير يثير ضجة: "اللهم أعد لنا إحساس الأمان"
» بيومي: فيروس كورونا هيكون له مردود جيد على اقتصاد مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية