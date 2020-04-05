فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

05 أبريل 2020 - 11:16 ص

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد أن كايل والكر، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي، أقام حفلة جنسية في منزله الأسبوع الماضي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكرت أن والكر أقام حفلة جنسية مع فتاتين لمدة 3 ساعات في منزله بمدينة مانشستر، الثلاثاء الماضي وذلك قبل ساعات قليلة من دعوته جمهوره ومتابعيه للبقاء في المنزل.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب وصل لمرحلة سيئة للغاية، وأن فعلته أغضبت مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

كما ذكرت الصحيفة أن اللاعب دفع لإحدى الفتاتين مبلغ 2200 جنيه إسترليني لقضاء الليلة معه، والتي تحدثت للصحيفة ووصفته بالمنافق والمخادع.

وأصدر والكر بيانًا أكد فيه اعتذاره وأسفه لما بدر منه في الأيام الماضية، كما أكد نادي مانشستر سيتي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية رائعة تجاه اللاعب.