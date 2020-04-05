أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

05 أبريل 2020 - 11:09 ص

بالرغم من تفشي فيروس "كورونا" في العالم إلا أن هناك 17 دولة لم تسجل بها أي إصابات بالفيروس المستجد، منذ انتشاره في أواخر العام الماضي، حسب جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث.

وتوزعت هذه الدول على القارات المختلفة كما نشرتها "سبوتنيك" كالتالي:

3 دول في آسيا وهي "اليمن وطاجيكستان وتركمنستان"

3 دول في أفريقيا وهي "مملكة ليسوتو وجزر القمر وساو تومي وبرينسب"

و11 دولة أوقيانوسيا وهي دول تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية وهي "جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".