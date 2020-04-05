لأول مرة.. جامعة رياضية في مصر

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قال رجل الأعمال أنسي ساويرس، إن هناك العديد من المشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل دعم المجال الرياضي في مصر.

وأضاف أنسي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أنه سيتم بناء مجمع للأنشطة الرياضية على مستوى عالٍ من أجل إحياء فكرة اكتشاف المواهب الرياضية منذ سن صغيرة "7 سنوات".

وتابع أن اكتشاف المواهب الرياضية مبكرًا يعطيها فرصة كبيرة من أجل التطوير والتألق والوصول لمستوى عالمي مع بلوغ سن الشباب.

وأوضح أنه سيتم بناء أول جامعة رياضية في مصر بمدينة 6 أكتوبر من أجل الاهتمام بالجانب التعليمي في مصر للعمل على تطوير العقلية الرياضية في مصر.


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