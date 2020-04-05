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اليوم.. كلمة نادرة للملكة إليزابيث بخصوص كورونا

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الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
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اليزابيث

كورونا

كلمة

توجه الملكة إليزابيث، اليوم الأحد، كلمة نادرة إلى الشعب البريطاني، دعت خلالها إلى إظهار الإرادة لمواجهة التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا، بروح عالية.

ونشر قصر باكنجهام مقتطفات من الكلمة التي ستقولها الملكة إليزابيث، تضمن: "أتعشم أن يتمكن الجميع خلال السنوات المقبلة من الافتخار بكيفية الرد على هذا التحدي، وسيقول من يأتونا بعدنا إن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم".

وتعد هذه خامس رسالة تلفزيونية خاصة، منذ اعتلاء الملكة عرش البلاد قبل 68 عاما.

يذكر أن عدد حالات الوفاة في بريطانيا بلغ 708 حالات خلال أربع وعشرين ساعة ليصل إلى 4313 حالة.

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