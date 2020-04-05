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استغلوا كورونا.. ضبط مخدرات بـ 65 مليون دولار

قضايا وحوادث

ضبط مخدرات بـ 65 مليون دولار
ضبط مخدرات بـ 65 مليون دولار
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عبد القادر وحيد- متابعات

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المخدرات

سفينة

كورونا

سيرلانكا

65 مليون دولار

بالرغم من انشغال جميع دول العالم بفيروس كورونا المستجد، والذي تحوّل إلى وباء عالمي إلا أنه في ظل الأزمة العالمية، لم يرتدع تجار ومهربو المخدرات إلا بوقوعهم في قبضة قوات البحرية، وذلك في أكبر عملية ضبط مخدرات شهدتها سيرلانكا.

وكانت البحرية السريلانكية  قد تمكنت من ضبط مواد ميثامفيتامين وكيتامين قدرت قيمتها بحوالي 65 مليون دولار.

وأكد قائد البحرية بيال دي سيلفا في تصريحات صحفية أن أفراد البحرية الذين كانوا يرتدون ملابس واقية خاصة تحسبا لإصابة المشتبه بهم بفيروس كورونا، عثروا على 605 كيلوغرامات من الميثامفيتامين و579 كيلوغراما من الكيتامين.

وتابع: هذه المرة الأولى التي نجد فيها الكيتامين، ومن المرجح أن المهربين كانوا يحاولون نقل هذه البضائع إلى وجهة ما  في شرق آسيا.

وبحسب ما صرحت به وزارة الدفاع السريلانكية فإن المخدرات تقدر قيمتها في الشوارع في كولومبو بحوالى 12500 مليون روبية - 65 مليون دولار- ، مما يجعلها أكبر عملية ضبط للمخدرات

وكانت السلطات قد داهمت سفينة لا تحمل علم أي بلد في المياه الجنوبية للبلاد، وألقت القبض على تسعة رجال باكستانيين.

يذكر أن  البحرية كانت قد ضبطت في الشهر الماضي سفينتي صيد أجنبيتين تقدر قيمتها بأكثر من 33 مليون دولا، لحمولة هيروين وميثامفيتامين.


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