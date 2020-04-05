الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

05 أبريل 2020 - 09:15 ص

يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 5 مارس استقرارا ملحوظا حيث سجل نفس معاملات أمس 15.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.