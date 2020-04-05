موسى: الدولة وفرتلكم الأمان ومبقتوش تخافوا من الأمراض

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علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس، قائلاً: "عودة المصريين العالقين من الخارج إلى مصر سبب في زيادة الإصابات".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مستوى الإصابات بدأ يأخذ مستوى تصاعدي في الإصابة بفيروس كورونا، وهذا بعد الإعلان عن إصابة 120 حالة أول أمس الجمعة.

وتابع: "توجد حالة من عدم الالتزام من المواطنين بالإجراءات التي وضعتها الدولة المصرية، بالإضافة إلي الاستهوان بالفيروس، معقبًا: "الدولة وفرت لكم الأمان لدرجة أنكم مبقتوش تخافوا من الأمراض".

وأوضح أن الاختلاط بين المواطنين وكسر الإجراءات التي اتخذتها الدولة يُمثل خطرًا على حياة المصريين، حيث إن الاختلاط يؤدي إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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