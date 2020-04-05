» الأوقاف: اقعدوا في بيوتكم عشان نفتحلكم المساجد

05 أبريل 2020 - 07:45 ص

أجاب الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على تساؤل البعض بشأن إمكانية فتح المساجد خلال شهر رمضان من عدمه، قائلاً: "التزام المواطن بالجلوس في منزله، وإتباع الإجراءات الوقائية، سيؤدي إلى تعجيل فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح".

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجمعة الماضية لم تشهد سوى مخالفة واحدة، بعدم إقامة صلاة الجمعة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "تعليق الصلاة بالمساجد وغلقها ما زال قائمًا، وهذا الأمر مؤسف، مشيرًا إلى أن جميع علماء وزارة الأوقاف يعملون على تنوير المواطنين بخطورة فيروس كورونا، معقبا: "اقعدوا في بيوتكم عشان نفتحلكم المساجد".