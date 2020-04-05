» إعلامي: السيسي يدعوكم للتحلي بالصبر

05 أبريل 2020 - 07:36 ص

سرد الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمراجعة الموقف العام في ضوء المستجد وهو فيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية"تن"، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وتابع: "الرئيس السيسي يدعو المصريين للتحلي بالصبر والتفاؤل، من خلال تغريدة له مد خلالها يد العون المصرية لدول العالم أجمع ويدعو العالم للتعاون للتسامح والسمو والنبل".